Usa, ok definitivo a Pfizer. Il vaccino non è più “emergenziale”. ORA TUTTO PUO’ CAMBIARE ANCHE IN ITALIA?

Roma, 24 ago 2021 – Riceviamo e pubblichiamo. ORA CHE IL VACCINO E’ STATO DICHIARATO SICURO DALL’ENTE FDA AMERICANO SI DOVREBBERO VACCINARE ANCHE COLORO CHE DICEVANO: ORA E’ SPERIMENTALE. SE SARA’ SICURO MI VACCINO! Una buona notizia quindi per i gia’ vaccinati e per gli ancora non vaccinati titubanti, o come li chiama il Ministro della PA Brunetta, i bastian contrarti. Alla fine i no vax sono sempre meno in circolazione, piu’ isolati e sempre con meno argomenti validi in mano. Il vaccino e’ stato dichiarato sicuro dall’eta’ di 16 anni in su e per la somministrazione di una terza dose in alcuni soggetti, immuno- compromessi.



L’APPROVAZIONE DEFINITIVA del vaccino era molto attesa in America, e alla notizia positiva e’ stata subito avviata la campagna per la vaccinazione obbligatoria di tutti i militari USA.

E in Italia? Cosa succedera’ ora, alla luce dell’approvazione definitiva del vaccino, non si sa, ma si sa gia’ che il GREEN PASS sara’ il “chiavistello” per obbligare sempre piu’ gente a vaccinarsi, ampliando le attivita’ sociali dove renderlo obbligatorio, restringendo quindi ulteriormente i movimenti e le frequentazioni dei no vax. Una per tutte e’ stata la scelta del Governo di tenerli fuori dalle mense di servizio e aziendali, dove non ha trovato quasi nessuna resistenza da parte dei vaccinati. Si discute invece, sull’obbligo del green pass anche per accedere al posto di lavoro, di nuove categorie di lavoratori. Ma dalla discussione all’obbligo ci vuole una nuova legge. E dipende molto dal raggiungimento dell’obiettivo vaccinale che il Commissario all’emergenza – Generale FIGLIUOLO e gli esperti del CTS fissano sull’80 per cento dei cittadini vaccinabili (che sono dai 13 anni di eta’ in su).



ORA SI APRONO NUOVI SCENARI.

LA SITUAZIONE IN USA E L’APPROVAZIONE DA PARTE DI FDA. ARTICOLO DE IL GIORNALE

Con l’approvazione in via definitiva del vaccino Pfizer da parte della Fda Americana si apre la stagione dell’obbligo vaccinale in Usa per alcune categorie. L’articolo completo continua qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>