Green pass, dal Tar ok a decreto legge per l’obbligo del personale scolastico

Roma, 26 ago 2021 – IL DECRETO LEGGE SUL GREEN PASS SEMBRA INATTACCABILE. MENTRE SI DISCUTERE SE ESTENDERE IL GREEN PASS PER TUTTI GLI STATALI CHE LAVORANO, IL TAR LAZIO: Nessuna sospensione cautelare urgente, ma anche una preliminare ipotesi di “palese inammissibilità” del ricorso del decreto legge attraverso cui, il 6 agosto scorso, è stato previsto che tutto il personale scolastico e universitario dovrà possedere e sarà tenuto a mostrare il Green pass.

Stesso discorso per la disposizione secondo cui il mancato rispetto di questo obbligo sarà valutato come un’assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno, il rapporto di lavoro verrà sospeso. Lo ha deciso il Tar del Lazio con un decreto monocratico. I ricorsi collettivi erano partiti dai sindacati tra cui l’Anief, associazione professionale e sindacale costituita nel 2009 da docenti e ricercatori in formazione. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



