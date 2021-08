Roma, 27 ago 2021 – Il mancato superamento del concorso per entrare in polizia alla base dell’estremo gesto messo in atto da un giovane di 26 anni, originario della provincia di Caltanissetta, che si è tolto la vita nei pressi di Villa Romana, a Porto Empedocle. Il ragazzo si è sparato in testa con una pistola detenuta con regolare porto d’armi per uso sportivo (FONTE>>>>>).

