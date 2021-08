Rapina in banca a Roma : i carabinieri arrestano i banditi in strada

Roma, 27 ago 2021 – Paura al Fleming: i carabinieri hanno preso i rapinatori all’uscita dalla banca ed in pieno giorno. Attimi di tensione e di panico. I residenti hanno visto i militari all’opera mentre arrestavano i banditi con baffi e parrucca. I due rapinatori volevano entrare a tutti i costi in banca, poco prima della chiusura, con la scusa di dover scambiare un assegno di un correntista, costringendo un impiegato a chiamare la direttrice. Poi sotto la minaccia di un taglierino sono riusciti ad entrare ma poco dopo sono stati costretti ad abbandonare il loro piano e sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile giunti in pochissimi minuti (FONTE>>>>>).

