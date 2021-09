Roma, 1 set 2021 – Sul portale di NOIPA e’ visibile l’importo stipendiale della mensilita’ di fine settembre 2021. Sembra esserci qualcosa di differente e migliorativo rispetto ad agosto. Ma siccome si vede solo l’importo e non il cedolino, rimane difficile capire di cosa si tratta. Per la persona in questione, che ci ha mandato la foto/immagine, si escludono arretrati, si escludono straordinari o CFI. Bisogna aspettare per capire.

