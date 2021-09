Stop allo smart working, il piano di Brunetta per riportare tutti i dipendenti pubblici in ufficio

Roma, 1 set 2021 – ALLA FINE LO SMART WORKING – SOTTO LO STATO – CREA DISAGI TRA CHI LO FA E CHI NON LO FA, AGEVOLANDO I SOLITI PRIVILEGIATI. E’ una opportunita’ per il solo lavoratore. Quindi e’ meglio toglierlo a tutti e lavorare sodo in presenza.

Il ministro BRUNETTA: «Crescita più alta con il lavoro in presenza». Ma serve un correttivo alle norme sul Green Pass. Dubbi tra i sindacati: «Il lavoro agile è un’opportunità».

Stop allo smart working. Almeno nella pubblica amministrazione. Il piano del ministro Renato Brunetta inizia a prendere forma: «E’ stata una grande intuizione – ha detto il ministro -, ma il Paese sta crescendo al 6% e quindi occorrerà che prima parta la scuola e, se parte la scuola, io son convinto che riparte il Paese e riparte il nostro futuro, perché riparte la cultura delle comunità, che è fatta di reimpostazione della famiglia, con i bambini che vanno a scuola, i genitori che vanno al lavoro e ci si ritrova appunto in casa, in famiglia».

Se quindi le aziende private cercano di capire come tornare alla vita pre covid all’insegna di accordi ibridi tra presenza in ufficio e lavoro agile, il ministro della Pa ha in mente un percorso che riporti tutti i dipendenti sul posto di lavoro, convinto che possa aiutare la ripresa del Paese. L’articolo completo continua qui >>>

.

