RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO MILITARI, POLIZIOTTI E VIGILI DEL FUOCO. Entro fine 2021 l’aumento e arretrati in busta paga?

Roma, 6 set 2021 – SE SI PARLA DI METTERE SULLA BUSTA PAGA DI FINE ANNO GLI AUMENTI E ARRETRATI, SIGNIFICA ANCHE CHE IL CONTRATTO DEVE ESSERE FIRMATO/RINNOVATO ENTRO SETTEMBRE 2021, COME GIA’ ANTICIPATO PRIMA DELLE FERIE ESTIVE DAL MINISTRO DELLA PA. PROF. RENATO BRUNETTA. Un contratto che dovrebbe portare nelle tasche del personale circa 110 euro lordi medi mensili. Non e’ che sia una cifra da far girare la testa al personale, ma e’ una cifra in linea con gli altri aumenti del passato, anche alla luce dell’attuale crisi economica creata dalla pandemia.

Ma e’ bene ricordare anche altre due cosette.

1. INDENNITA’ OPERATIVA

Questa indennita’ e’ rimasta ferma con cifre di 20 anni fa circa. Sarebbe opportuno rivalutare questa indennita’ in base al costo della vita di oggi, e non lasciarla ferma al costo della vita di 20 anni fa. Poi manca l’agganciamento economico ai nuovi gradi apicali, PERCHE’ NON SE NE PARLA?

2. ASSEGNO DI FUNZIONE

Stessa cosa per l’assegno di funzione, fermo da anni e ormai svalutato. Assegno che si percepisce a 17, 27 e 32 anni di servizio effettivo.

DUE PESI E DUE MISURE.

Purtroppo ci facciamo sempre fregare dalla politica e dai dirigenti delle stesse nostre amministrazioni; cioe’ da quelli che dal grado di maggiore in su (ma dentro ci sta anche l’omogeneizzazione dei capitani), sono stati tutti ben sistemati, promossi dall’oggi al domani tutti dirigenti dello Stato. Senza se e senza ma. Senza trovare intoppi economici e altri intralci burocratici. Mentre per noi e’ tutto in salita, tutto sbagliato. Una presa in giro. Alti dirigenti che ci raccontano durante gli incontri/riunioni/visite che siamo la spina dorsale delle FF.AA., che siamo tutti della stessa famiglia, che si congratulano per gli alti livelli di competenza raggiunta, che senza di noi nulla e’ possibile. Ebbene cio’ dimostra che sono solo parole, poiche’ in fase di rinnovo del contratto non vediamo mai comandanti o generali che si dimettono in nostra difesa.

Ecco, queste sarebbero anche le due voci da rinnovare e rivalutare con coefficienti ventennali.

Spero che non siano solo parole al vento ma chi ha il compito di rappresentarci deve ricordarsi durante gli incontri con i vertici e con la politica.

Apprendiamo che l’ARAN ha fissato degli incontri con i Sindacati del eprsonale civile della PA. Vedi qui. – Mentre per i nostri incontri (Militari/Poliziotti/Vigili del Fuoco) ancora non si sa nulla, ma sicuramente in settembre ci saranno.

