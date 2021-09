FORSE SALTA L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS PER STATALI E LAVORATORI PRIVATI

Roma, 8 set 2021 – SARANNO INDIVIDUATE DELLE CATEGORIE SPECIFICHE E PIU’ A RISCHIO. MILITARI, POLIZIOTTI E VIGILI DEL FUOCO SARANNO DENTRO O FUORI ALL’OBBLIGO? ALMENO PER QUESTA SETTIMANA NON SI DOVREBBE APPROVARE NULLA PER GLI STATALI E LAVORATORI PRIVATI. Il governo potrebbe convocare domani la cabina di regia e approvare un primo provvedimento. Salvini: «Non sarà per tutti i lavoratori pubblici e privati».

Il governo frena sull’estensione del green pass e nel decreto che sarà approvato giovedì impone l’obbligo personale di quelle aziende impegnate nel settore sanitario come pulizie e mense. È invece rinviato alla prossima settimana l’obbligo per il personale di bar e ristoranti, palestre , dipendenti di cinema e teatri e tutti gli altri settori dove il green pass è già obbligatorio per i clienti.

Dopo la mediazione del presidente del Consiglio Mario Draghi con il leader della Lega Matteo Salvini nelle prossime ore potrebbe essere convocata la cabina di regia per individuare le categorie. L’articolo completo continua qui >>>

