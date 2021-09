Multe salate per i parcheggi: il nuovo codice della strada è una stangata

Roma, 8 sett 2021 – Importanti novità all’interno del Decreto Infrastrutture e trasporti approvato oggi dal Consiglio dei ministri: si prepara una vera e propria stangata per quanto riguarda la questione parcheggi.

Si parla di multe addirittura raddoppiate per coloro che occuperanno le aree riservate alle donne in stato interessante e ad altre categorie.

Da segnalare il fatto che nel nuovo decreto vengono introdotti nel codice della strada i cosiddetti stalli rosa, ossia quelle zone di sosta dedicate alle donne in gravidanza ed ai genitori con figli fino a due anni.

Chi avrà posteggiato senza autorizzazione il proprio veicolo in tali aree riceverà sanzioni più severe. Non solo. Per coloro che decideranno di parcheggiare negli spazi gialli riservati alle persone con handicap è prevista una sanzione compresa fra i 168 ed i 672 euro.

Multe ancor più salate sono infine previste per chi sarà trovato a sostare nelle aree pedonali urbane.

Il decreto prevede inoltre di assegnare ai vari Comuni la facoltà di riservare le aree di sosta, a carattere temporaneo oppure permanente, alle vetture che trasportano disabili, oppure ai veicoli elettrici, destinati al carico e scarico delle merci o al trasporto scolastico.

Proprio per questa ragione all’interno del provvedimento si parla anche di incentivi per le amministrazioni comunali, al fine di garantire la sosta gratuita anche nelle aree blu a quelle persone con handicap che non hanno trovato parcheggio nelle zone di sosta riservate.

Nel corso del Consiglio dei ministri, inoltre, si è deciso di rimandare alla discussione in Parlamento il tema degli interventi sulla micromobilità, quando si tratterà della conversione in legge del decreto (FONTE>>>>>).

