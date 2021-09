La guerra del futuro: l’Italia arma i droni per colpire obiettivi a distanza

Roma, 10 set 2021 – Dal portale forzeitaliane.it – La cambia modalità entrando nel futuro e l’Italia arma i droni per colpire obiettivi a distanza. Vediamo i dettagli. Il Ministero della Difesa ha deciso di investire 168 milioni di euro per armare i velivoli senza pilota Reaper fino ad oggi utilizzati solo per la ricognizione.

L’Italia ha infatti deciso di dotare i droni militari, trasformandoli così da mezzi di ricognizione in bombardieri. In questo modo, anche l’Italia sarà tra quei Paesi del mondo in grado di gestire attacchi in continenti lontani ordinando a distanza di migliaia di chilometri il lancio di missili.

Si tratta dello stesso tipo di armamento a guida da remoto che hanno usato gli Stati Uniti in Afghanistan per il raid volto a colpire gli obiettivi considerati terroristici nei pressi di Kabul.

Una nuova era del conflitto: la guerra del futuro… L’articolo continua qui >>>

