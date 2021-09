Far West all’autogrill – Poliziotto spara all’auto del rivale in amore

Roma, 11 sett 2021 – Ad un Autogrill di Nettuno si scatena il Far West. Un poliziotto ha sparato alle gomme di un uomo del posto per far terminare una lite iniziata su Facebook. Un agente della squadra mobile di Roma e un uomo di Nettuno hanno iniziato a discutere nel piazzale dell’area di serivizio.

La lite, presumibilmente di carattere sentimentale, è degenerata e alla fine il poliziotto ha sparato alle gomme dell’auto dell’uomo.

Della vicenda sappiamo ancora poco, vige molto riserbo a riguardo. Stanno indagando gli investigatori di Anzio ed entrambi i protagonisti della lite sono stati refertati. La Procura di Velletri, subito messa a conoscenza dell’accaduto, non ha ancora deciso se prendere provvedimenti.

I due, stando alle prime ricostruzioni, avrebbero avuto problemi di carattere personale, legati forse ad una rivalità in amore. Secondo prime indiscrezioni, i due avrebbero iniziato la lite su Facebook, poi, una volta incontrati nell’Autogrill, i toni si sarebbero subito accesi con le mani che avrebbero preso il posto Roma.

In particolare, il poliziotto sarebbe stato colpito da un pugno violento e a quel punto, cercando il nettunese di allontanarsi in auto, l’agente avrebbe estratto la pistola e sparato alle gomme della Smart del rivale.

Nell’area di servizio sono subito arrivate le pattuglie di polizia e il personale del 118. Gli agenti hanno ascoltato le varie testimonianze dei presenti e hanno sequestrato le immagini di sorveglianza per cercare di ricostruire l’accaduto. Sucessivamente starà alla Procura di Velletri decidere come procedere (FONTE>>>>>).

