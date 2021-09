Roma, 11 sett 2021 – Nonna Luigia residente a Pomigliano d’ Arco, una cittadina di circa 40.000 abitanti in provincia di Napoli – vittima di una truffa presso la propria abitazione, ha tappezzato la sua cittadina con un originale manifesto per ringraziare i Carabinieri per il loro operato e per sensibilizzare la comunità ove risiede sul problema ricorrente delle truffe agli anziani.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>