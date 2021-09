CONTRATTO COMPARTO SICUREZZA : SI DELINEA UN AUMENTO MEDIO LORDO PARI A 130 EURO A DECORRERE DAL 1.1.2021

ROMA, 12 SET 2021 – CONTINUANO GLI INCONTRI DI VERTICE E NON AL FINE DI CHIUDERE IL RINNOVO DEL CONTRATTO TRIENNIO 2019/21. Domani è previsto un altro incontro tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e i Sindacati del Comparto Difesa/Sicurezza.



COMUNICATO.

APPRENDIAMO, INOLTRE, CHE SI È CONCLUSA LA RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA SUL RINNOVO CONTRATTUALE ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA BRUNETTA, DELL’INTERNO LA MORGESE, DEL SOTTOSEGRETARIO SISTO E DEI VERTICI DELLE VARIE AMMINISTRAZIONI.

LA RIUNIONE È STATA CONVOCATA A SEGUITO DEL RIFINANZIAMENTO CONTRATTUALE PER UN AMMONTARE DI 77 MILIONI DI EURO CHE, AGGIUNTI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE DEI 50 MILIONI DI EURO GIÀ STANZIATI PER LE INDENNITÀ ACCESSORIE, DETERMINANO UN AUMENTO COMPLESSIVO PARI AL 4,27%, OVVERO PIÙ ALTO DEL 4,07% PREVISTO PER IL RESTANTE PUBBLICO IMPIEGO.

TALE AUMENTO DETERMINERÀ UN’ ADEGUAMENTO MEDIO IN BUSTA PAGA A DECORRERE DAL 1.1.2021, DI CIRCA 130 EURO (LORDO DIPENDENTE) CHE IN CASO DI CHIUSURA DELLA TRATTATIVA ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE, SARÀ IN BUSTA PAGA PER FINE ANNO.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>