Green pass obbligatorio per Forze dell’Ordine: ecco da quando e le possibili sanzioni

Roma, 14 set 2021 – SIAMO ALLA STRETTA FINALE? ENTRO VENERDI’ IL GOVERNO PRENDERA’ MOLTO PROBABILMENTE UN’ALTRA IMPORTANTE DECISIONE. Senza green pass valido, e senza i 3 tamponi settimanali, non si entra piu’ sul posto di lavoro. E si rimane anche senza stipendio fino a quando non ci si regolarizza. Tutto questo con il super green pass lavorativo. Ritorna forte il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’altro giorno, chi non si vaccina riduce la liberta’ di movimento dei cittadini vaccinati.

Segue approfondimento di forzeitaliane.it

Sul tavolo del Consiglio dei Ministri del 16 settembre arriverà, pronto per l’approvazione, il nuovo decreto per l’estensione del green pass a tutti i dipendenti pubblici. L’estensione potrebbe riguardare anche le Forze dell’Ordine.

La certificazione verde per il Covid-19 sarà resa obbligatoria per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, gli organi costituzionali, le agenzie fiscali e gli enti culturali. L’obbligo del green pass sarebbe esteso anche a federazioni sportive, fondazioni, istituti di ricerca ed enti di previdenza.

Super green pass: cosa prevede il piano del Governo

I primi saranno probabilmente gli statali, i dipendenti pubblici e anche le Forze dell’Ordine. Si pensa, però, di estendere l’obbligo del green pass anche al settore privato. Per primi, comunque, si pensa ai lavoratori a stretto contatto con il pubblico.

L’idea del Governo è quella di fare un unico decreto legge in modo da evitare eventuali ricorsi in merito all’estensione del green pass. Il provvedimento prevede una data d’entrata in vigore e anche delle sanzioni per i dipendenti che non lo rispettano.

L’articolo completo continua qui >>>

Green pass obbligatorio: da quando…

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>