AVEVA IN CASA UN RAZZO ILLUMINANTE DELL’ESERCITO: ARRESTI DOMICILIARI

Roma, 18 sett 2021 – Una donna di Massa è stata arrestata dai poliziotti della squadra amministrativa della questura per detenzione di un ordigno bellico e detenzione illegale di un’arma comune da sparo. Gli operatori della Polizia si sono recati nell’abitazione della donna, sottoposta agli arresti domiciliari, per eseguire il ritiro cautelare di alcune armi legittimamente detenute, a seguito della misura cautelare in vigore.

Arrivati nell’abitazione, i poliziotti, oltre alle armi regolarmente denunciate, hanno trovato anche, custoditi all’interno della cassaforte, un revolver e una razzo illuminante ancora attivo (FONTE>>>>>).

