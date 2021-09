Sessant’anni di Frecce Tricolori: a Rivolto la festa per l’anniversario con il Presidente Mattarella

Roma, 18 sett 2021 – Due giorni di festa, il 18 e il 19 settembre, per le Frecce “ambasciatrici del sistema Italia negli scenari nazionali e internazionali in cui sono chiamate a esibirsi”. Oggi l’arrivo dei Presidenti della Repubblica e del Senato

60 anni di Frecce Tricolori – Un anniversario di un pezzo di storia italiana. Le Frecce Tricolori sono il reparto dell’Aeronautica Militare costituito il 1° marzo 1961 sull’aeroporto di Rivolto. Sono nate, secondo quanto riportato dal sito creato per l’occasione freccetricolori60.it, come “erede dei pionieri dell’acrobazia aerea degli anni ’20 e delle formazioni acrobatiche degli anni ’50”.

Ancora oggi, proprio come 60 anni fa, continuano a “rappresentare, attraverso il volo acrobatico collettivo, le competenze e la capacità di fare squadra di un’intera forza armata, e più in generale sono ambasciatrici del sistema Italia negli scenari nazionali e internazionali in cui sono chiamate ad esibirsi”.

Il simbolo del tricolore – “Il tricolore steso in cielo dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale è simbolo dei valori con cui gli uomini e le donne di tutte le forze armate operano quotidianamente al servizio del Paese, garantendo la difesa e la sicurezza della cittadinanza sia in patria che fuori dai confini nazionali e svolgendo con impegno i necessari compiti di supporto alla popolazione ogni volta che le circostanze lo richiedono.

Il programma – All’evento interverranno quasi tutti gli assetti dell’Aeronautica militare, in volo e a terra, in mostra statica, e numerose pattuglie acrobatiche da tutta Europa. Il programma prevede l’apertura dei cancelli della Base sabato dalle 10 alle 15. Sempre sabato è previsto l’arrivo di Mattarella e della Casellati. Lo show in volo inizierà verso le 12.30; il programma si concluderà con il caratteristico Tricolore disegnato nel cielo friulano dalle Frecce.

