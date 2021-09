Roma, 18 sett 2021 – I vertici dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza avrebbero fatto parte della loggia “Ungheria”. Lo ha rivelato l’avvocato siciliano Piero Amara, la “gola profonda” delle toghe, durante uno dei tanti interrogatori a cui si era sottoposto in Procura a Milano alla fine del 2019.

Le dichiarazioni di Amara, sentito nel procedimento sul “falso complotto Eni”, furono raccolte in diversi verbali, sei per l’esattezza, dai pm Laura Pedio e Paolo Storari.

Questi verbali, divenuti famosi per essere poi stati consegnati “informalmente” da Storari a Piercamillo Davigo, rimasero sempre segreti in quanto le indagini su Ungheria non sono mai terminate, e sia Repubblica che il Fatto, che li avevano ricevuti in una busta anonima ad ottobre dell’anno successivo, si rifiutarono di pubblicarli per non “compromettere” le attività investigative dei magistrati milanesi.

Un paio di questi verbali, però, sono stati depositati l’altro giorno dalla Procura di Roma nel procedimento nei confronti della ex segretaria di Davigo al Csm, Marcella Contraffatto, accusata di essere l’artefice del loro inoltro ai due giornali. Il verbale più esplosivo è del 14 dicembre e riguarda, come detto, i vertici delle due forze di polizia ad ordinamento militare.

Amara, come si legge, seppe dell’appartenenza alla loggia segreta Ungheria dei generali Giorgio Toschi e Tullio Del Sette, il primo comandante generale della finanza, il secondo dei carabinieri, da Denis Verdini, ex ras di Forza Italia poi fondatore di Ala. L’avvocato siciliano avrebbe anche personalmente conosciuto Del Sette, che ricoprì l’incarico di numero uno dell’Arma dal 2014 al 2018, dopo essere stato nominato dal governo Renzi.

La formula per il riconoscimento sullo stile para massonico fra gli appartenenti ad Ungheria è descritta dallo stesso Amara: «Stringersi la mano premendo con il dito indice tre volte sul polso dell’altro e pronunciando la frase “sei mai stato in Ungheria?”». Alla frase, in caso di riconoscimento, non doveva seguire alcuna risposta. La domanda «sei mai stato in Ungheria?», aggiunge Amara, «non doveva essere ripetuta dopo la prima presentazione», mentre rimaneva sempre «il gesto con la mano».

