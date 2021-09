“USMIA chiede chiarezza e assunzione di responsabilità: Si decida Tampone gratuito o vaccino obbligatorio”

Roma, 18 set 2021 – USMIA. In merito alle sanzioni previste per coloro che si recano al lavoro senza green pass, riteniamo che siamo di fronte ad una nuova scelta politica di compromesso che come tale appare irrazionale e sperequativa, con riflessi sull’operatività e sullo spirito di Corpo, laddove i Comandanti si vedono costretti a sanzionare il mancato rispetto di una norma poco funzionale, illogica e ambigua.

L’assunzione di una scelta politica siffatta e che porta, senza indugi, all’obbligatorietà della certificazione verde nei luoghi di lavoro, dovrebbe comportare una decisione altrettanto coraggiosa e coerente, rendendo il vaccino obbligatorio (con le dovute eccezioni per coloro che non possono assumerlo per particolari patologie) ovvero prevedendo il tampone gratuito. Contrariamente, non si può pretendere la certificazione verde, mantenere la possibilità dell’utilizzo del tampone e far gravare economicamente tale scelta sul lavoratore.

