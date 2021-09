Contratto di lavoro, le OSSERVAZIONI in un comunicato congiunto di alcuni Sindacati Polizia (FSP POLIZIA – COISP MOSAP – SILP CGIL – UIL POLIZIA)

Roma, 19 set 2021 – Comparto Sicurezza/Difesa – Procedure negoziali relative al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate – Triennio 2019/2021. Osservazioni Schema articolato del 13.09.21. Con riferimento alle procedure negoziali per la definizione dell’accordo sindacale relativo all’oggetto, si riportano di seguito le osservazioni allo schema dell’articolato presentato da codesto Dipartimento lo scorso 13 settembre, significando che le scriventi OO.SS. si riservano di formulare ulteriori osservazioni e proposte sugli altri istituti che regolamentano il rapporto di lavoro: i caratteri in rosso rappresentano le integrazione che si chiede di apportare al testo, mentre i caratteri barrati ed evidenziati in giallo sono le parti da espungere. Il comunicato congiunto in PDF puoi leggerlo qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>