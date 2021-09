Rinnovo contratto di lavoro personale comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Roma, 20 set 2021 – UN CONTRATTO di lavoro ORMAI FUORI TEMPO MASSIMO. Siamo a ridosso dalla scadenza triennale 2019/21, fissata per il 31.12.2021 e ancora non si vede la luce! Un tunnel al buio durato quasi tre anni di concertazione, con tavoli a due gambe, quattro gambe e a volte in videoconferenza. I soldi sembrerebbero stanziati, ma i Sindacati e Cocer chiedono piu’ soldi. Ma piu’ si contratta, piu’ si allungano i termini e non e’ detto che altri soldi arrivino per quest’anno. Infatti si chiede che altri soldi siano inseriti sulla prossima finanziaria dello stato. Sara’ cosi’? Meglio subito che dopo. Ricordiamo a tutti gli addetti ai lavori che anche la passata coda contrattuale del contratto 2015/18 e’ finita male; non se ne parla piu’ e le promesse sono volate via con il vento!

Da fonti attendibili e informate, sembrerebbe che il contratto potrebbe essere firmato entro la fine di ottobre 2021. Il personale ha fretta; le bollette aumentano; gli stipendi sono sempre meno adeguati al costo della vita.

Noi seguiremo sempre i lavori con l’attenzione di sempre.

