Carabiniere con l’orecchino in caserma? Il Tar della Sardegna: è vietato

Roma, 24 sett 2021 – I carabinieri non possono usare l’orecchino. Nemmeno se si stanno cambiando per indossare la divisa prima dell’inizio del turno e in caserma non ci sono civili. Lo ha stabilito il Tar della Sardegna, che ha rigettato il ricorso di un militare di 33 anni, che si era visto contestare la sanzione formale del rimprovero, dopo essere stato beccato dal comandante della stazione.

Tutto è successo nella caserma di Teti, in provincia di Nuoro. Il carabiniere doveva montare alle 7. Alle 6,55 stava per indossare la divisa invernale, in quel momento è passato il maresciallo che ha notato il brillantino all’orecchio sinistro.

Immediato il richiamo verbale, con l’ordine di toglierlo. Poi è arrivata la relazione di servizio “dalla quale emergeva sia il fatto contestato”, si legge nella ricostruzione del Tar, “sia il riferimento alla violazione commessa in relazione alla direttiva del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella quale si fa espresso divieto assoluto dell’uso di orecchini”.

Fallito il ricorso gerarchico, il carabiniere si è affidato a un avvocato per contestare il provvedimento davanti al Tar. La sua tesi, in sintesi: nessuna offesa alla divisa, visto che quando indossava l’orecchino in caserma non c’era nessuno.

Ma il Tar ha rigettato. Perché l’ordinamento militare prevede che né piercing né orecchini possano essere usati in luoghi deputati al servizio (FONTE>>>>>).

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>