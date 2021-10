Draghi scioglie il rebus della Difesa: Giuseppe Cavo Dragone diventa Capo di Stato maggiore

Roma, 1 ott 2021 – da Repubblica.it. Una norma varata dal cdm innalza la soglia d’età, consentendo all’attuale numero uno della Marina di riempire la casella mancante.



Una modifica normativa apre le porte del vertice delle forze armate per l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, attuale numero uno della Marina. E innesca così un effetto domino negli alti comandi militari. Non solo. Il testo pubblicato poche ore fa dalla Gazzetta Ufficiale lascia – in linea teorica – al generale Paolo Figliuolo la possibilità di ambire a un incarico di primo piano nel prossimo futuro.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>