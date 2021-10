Aeronautica Militare: Green Pass, urgono chiarimenti.

Roma, 4 ott 2021 – Come disposto dal D.L. n 127, del 21 Settembre 2021, tra dieci giorni, per poter accedere ai luoghi di lavoro è obbligatorio il possesso del green pass, ancora una volta, il SIULM non intende esprimere pareri a favore o contro tale disposizione, in quanto abbiamo potuto notare che il provvedimento è molto divisivo, infatti all’interno di ogni organizzazione si sono create delle fratture sociali. Il principio cardine del SIULM A.M. è sempre la libertà di scelta, ma vorremmo evidenziare un altro grave problema, l’INCERTEZZA.

A questa Organizzazione Sindacale sono giunte numerosissime richieste di delucidazioni, alle quali abbiamo risposto che il Decreto prevede che i datori di lavoro, nel nostro ambito (Comandanti di Corpo), hanno il compito di emanare disposizioni applicative che chiariscano ogni aspetto interpretativo.

Di seguitole domande più frequenti:

1) E’ possibile effettuare i tamponi presso le Infermerie di Corpo, con spese a carico dei militari?

2) Il Decreto governativo dispone che non ci saranno provvedimenti disciplinari per chi è sprovvisto del green pass, ciò è valido anche per i militari, assoggettati al rispetto del C.O.M.? Sono scongiurati gli eventuali risvolti penali quale l’allontanamento illecito e la diserzione, previsti dal c.p.m.p.?

3) Il green pass verrà controllato all’ingresso delle installazioni militari?

4) Se il green pass scade durante l’orario lavorativo, il militare dovrà lasciare il reparto o potrà terminare la giornata di lavoro?

Uno dei problemi che gli uomini in azzurro affronteranno è la possibilità di effettuare i tamponi, ci giungono notizie che la maggior parte delle farmacie, hanno prenotazioni fino a dicembre 2021, pertanto congestionati e con poche, se non nulle, possibilità di inserire ulteriori persone da sottoporre ai tamponi.

Per quanto appena espresso, il personale attende chiarimenti e risposte alle domande poste.

L’effettuazione dei tamponi presso l’infermiera di reparto risolverebbe una buona parte dei problemi.

Si resta in attesa di comunicazioni.

SIULM AM