PERSONALE MILITARE DELLE FF.AA.: assicurativa sanitaria gratuita. ECCO DI COSA SI PARLA E COME FUNZIONA

Roma, 4 ott 2021 – LA POLIZZA GRATUITA PER L’UTENTE A CARICO DELL’A.D. (DENOMINATA BASIC) GARANTISCE IL PAGAMENTO/RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI INFORTUNIO E MALATTIA DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE, CON FACOLTÀ (A PAGAMENTO A CARICO DELL’UTENTE) DI ESTENDERE LA COPERTURA AL RELATIVO NUCLEO FAMILIARE.

La polizza copre quindi una serie di situazioni sanitarie del militare. Di seguito ne elenchiamo alcune senza entrare nello specifico. Ma si precisa che per tutte le modalita’ di dettaglio si rimanda alla lettura della polizza originale. Noi diamo solo una anteprima per quanto riguarda la POLIZZA BASIC, per dovere di cronaca.

Per registrarsi bisogna partire dal sito interno alla FF.AA. e recuperare il proprio codice token personale. Magari farsi indirizzare e aiutare da una persona dell’ufficio personale/Benessere del Reparto. Poi ci si collega sul sito dell’Assicurazione.

LINEAMENTI GENERALI POLIZZA BASIC.

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO/GRAVE MALATTIA

INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE CONSEGUENTE A GRAVE

MALATTIA

INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER MALATTIA ONCOLOGICA

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE

CURE ODONTOIATRICHE DA INFORTUNIO

PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI

SPESE CONNESSE AI TRAPIANTI DI ORGANI

ANTICIPO DELL’INDENNIZZO

CHECK UP ANNUO

VISITA UROLOGICA/GINECOLOGICA, CARDIOLOGICA, ECG.



DECESSO DELL’ASSICURATO E RIMPATRIO DELLA SALMA.

