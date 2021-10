La Brigata Folgore alla Falcon Leap 21. I paracadutisti dell’Esercito Italiano in Olanda per un’esercitazione multinazionale commemorativa dell’operazione Market Garden

Roma, 5 ott 2021 – COMUNICATO. Dal 06 al 19 settembre più di 50 paracadutisti della Brigata Folgore ed un C 130 J della 46^ Brigata Aerea hanno partecipato all’esercitazione aviolancistica internazionale Falcon Leap 2021 svoltasi in Olanda, lead nation dell’evento, nell’area di Arnhem.

All’evento, che si è svolto prestando la massima attenzione alle norme sanitarie attualmente vigenti, hanno preso parte più di 1000 paracadutisti appartenenti ad eserciti di 12 differenti nazioni dando vita alla più importante esercitazione della “airborne community” nell’ambito della NATO.

L’esercitazione viene organizzata annualmente per commemorare l’operazione “Market Garden” svoltasi nel settembre del 1944 proprio in quest’area dei Paesi Bassi e che vide protagonista il più alto numero di truppe aviotrasportate dell’intera Seconda guerra mondiale.

La prima settimana addestrativa è stata dedicata al lancio di carichi, contenitori ed equipaggiamenti di varia natura. In questa fase la partecipazione italiana si è concretizzata con gli aviorifornitori Centro di Addestramento di Paracadutismo di Pisa che hanno confrontato tecniche e procedure con i colleghi stranieri.

Nella settimana successiva i paracadutisti italiani, giunti ad Eindhoven a bordo di un C 130 J dell’Aeronautica Militare, si sono inseriti nell’organizzazione dei colleghi olandesi della 11^ Air Assault Brigade del Royal Netherlands Army lanciandosi con vari tipi di paracadute su 4 zone lancio differenti e saltando da velivoli in formazione spalla a spalla con i paritetici americani, polacchi, greci, tedeschi, cechi, francesi e ovviamente olandesi. Inclusi nell’esercitazione anche lanci TCL (Tecnica della Caduta Libera) di cui alcuni eseguiti in tandem.

Inoltre, nell’ampio contesto di uno scambio multinazionale di brevetti di paracadutismo, un nucleo di Direttori di Lancio della Brigata Folgore ha aviolanciato da C 130 J italiano i colleghi di varie nazionalità.

Particolarmente significativa la giornata di sabato 18 settembre, dedicata alla commemorazione dell’operazione “Market Garden” e che ha visto i cittadini di Arnhem giungere nella drop zone Y per assistere al lancio di massa e accogliere con calore i paracadutisti che una volta atterrati si sono diretti verso il punto di riordino. Questa caratteristica cerimonia di chiusura è stata accompagnata dalla presenza di reenactors vestiti ed equipaggiati con materiali dell’epoca e che hanno evidenziato in modo tangibile l’importanza della memoria storica.

L’attività si è conclusa tra la soddisfazione di tutti i partecipanti. I paracadutisti dell’Esercito Italiano hanno potuto accrescere il proprio bagaglio di esperienze e contemporaneamente confrontarsi concretamente nell’ambito della airborne comunity sulle caratteristiche peculiari delle truppe aviotrasportate.

FONTE: Brigata Paracadutisti Folgore

