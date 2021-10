Roma, 5 ott 2021 – Il Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 Ottobre 2021 ha approvato un Disegno di Legge sulla Delega per la riforma fiscale. Si tratta di un primo passo, per rivedere anche le aliquote IRPEF. Secondo il Governo, il percorso sara’ lungo, e si lavorera’ a tappe. Questo significa anche che questo Governo – probabilmente – non concludera’ tutte le tappe della riforma.

SEGUE VIDEO CONFERENZA SULLA RIFORMA FISCALE, DRAGHI E MINISTRO ECONOMIA E FINANZE.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>