VACCINO – Non ci sono “effetti avversi”, ma intanto spunta la polizza assicurativa privata

Roma, 7 dic 2021 – Mentre scienziati (si fa per dire), giornalisti e politici hanno un gran daffare a sostenere che i vaccini sono “innocui”; mentre i media non parlano di decessi per reazione avversa, di malori improvvisi, di ictus e trombosi che colpiscono persino atleti in perfetta forma, nel mondo delle assicurazioni qualcosa si muove. La Unipol SAI ha pensato bene di studiare una polizza apposita per quell’”uno su un milione” che dovesse caderne vittima.

Scegli di tutelarti in caso di reazione avversa al vaccino per la prevenzione del Covid-19. UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti. Così recita la pubblicità. Loro sono “un passo avanti”, anche perché, con lo scarico di responsabilità che viene firmato da tutti coloro che sono costretti a vaccinarsi per poter lavorare, meglio mettersi al riparo con una assicurazione PRIVATA. <<<FONTE>>>