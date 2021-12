Esercito – Il Gen. Scanu nuovo comandante regionale in Sardegna

Roma, 8 dic 2021 – Cambio al vertice dell’Esercito in Sardegna. Il generale di Brigata Stefano Scanu è il nuovo comandante regionale.

Prende il posto del generale di Divisione, Francesco Olla che, dopo aver trascorso in Sardegna due anni e mezzo, è stato chiamato ad assumere un altro incarico allo Stato Maggiore dell’Esercito a Roma.

Nei 28 mesi al comando dell’Esercito sull’Isola il generale Olla ha diretto importanti attività operative sia sul fronte sanitario, con la campagna “Ad Adiuvandum” per screening e vaccinazione contro il Covid, per il supporto fornito dalla Difesa alla Regione Sardegna, attraverso l’impiego di un hub mobile per le vaccinazioni di massa nelle isole minori e nelle aree isolate, sia in ambito operativo e addestrativo a favore del Dipartimento della Protezione Civile della Sardegna con l’esercitazione “Bentu Estu” e “Bentu Estu Series”.

Il generale Scanu è originario di Cagliari, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino e completato la sua formazione con numerose esperienze in Italia e all'estero. È stato anche addetto per la Difesa presso l'Ambasciata italiana nella Repubblica Popolare Cinese e Comandante della Scuola Sottufficiali dell'Esercito.