OBBLIGO VACCINALE PER LEGGE DAL 15/12/2021 PER MILITARI, POLIZIOTTI E VIGILI DEL FUOCO. SEGUE ESITO INCONTRO SINDACATI CON CAPO POLIZIA

Roma, 8 dic 2021 – IL 15 DICEMBRE E’ UNA DATA DA RICORDARE, E VA PRESA UNA DECISIONE IMPORTANTE. DALL’ALTO ARRIVANO POCHE BUONE NOTIZIE. Durante l’incontro Sindacati/Capo della Polizia e’ stato detto che si perderà il diritto alla fruizione dell’assegno alimentare (oltre che allo stipendio) in caso di sospensione dal servizio per mancato possesso del Green pass. L’obbligo vaccinale probabilmente varrà anche per il personale in congedo ordinario e in congedo straordinario per malattia.

SEGUE COMUNICATO SILP-CGIL / UIL-POLIZIA