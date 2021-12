C’E’ UN COLLEGA DA AIUTARE. Raccolta fondi per CARLO CHIARIGLIONE. Che nessuno rimanga solo.

Roma, 10 dic 2021 – PERCHE’ QUESTA RACCOLTA FONDI: Nella sua veste di Presidente di ASSOMILITARI e per tutelare i propri iscritti e i militari di ogni ordine e grado il maresciallo Carlo Chiariglione ha scritto al Presidente della Repubblica e a numerosi membri del Parlamento per evidenziare la questione dei suicidi che affligge le forze di polizia e le forze armate. Carlo ha avuto il coraggio di portare all’attenzione del Presidente Mattarella e dell’opinione pubblica un problema che non avrebbe dovuto affrontare.

Lo ha fatto con toni aspri e diretti, senza peli sulla lingua e per questo è stato perseguito e punito prima con 12 mesi di sospensione dal servizio e poi con la perdita del grado e del posto di lavoro. Ora il prezzo del suo coraggio lo paga la sua famiglia alla quale è stato tolto l’unico mezzo di sostentamento. Carlo ha combattuto anche per i nostri diritti. Aiutiamoli.”

Al termine del periodo di raccolta delle donazioni l’importo totale verrà inviato in unica soluzione a Carlo Chiariglione. .