USMIA: SI AVVICINA LA FINE DELL’ODISSEA DEI FUCILIERI DI MARINA MASSIMILIANO LA TORRE E SALVATORE GIRONE – LA PROCURA DI ROMA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE PER I DUE MARINAI

Roma, 10 dic 2021 – Ricordiamo sempre Massimiliano La Torre e Salvatore Girone per la loro compostezza, la dignità e la lealtà dimostrata anche nei confronti dello Stato Indiano quando nel 2013 dopo essere rientrati in Italia, e pur rivendicando fermamente la propria innocenza, decisero di tornare nuovamente in India quale Stato che secondo il diritto internazionale non avrebbe avuto alcuna prerogativa per giudicare i nostri Marinai, così come è stato successivamente confermato, nel corso del 2020, dalla stessa Corte Permanente di Arbitrato internazionale dell’Aja. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA SU USMIA, CLICCA QUI >>>

