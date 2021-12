SOSPENSIONE DAL SERVIZIO, si fa sul serio. Il capo della Polizia agli agenti: «Chi non si vaccina sospeso subito dal servizio»

Roma, 11 dic 2021 – Dal 15 dicembre cambia tutto: o sei vaccinato o fuori dal lavoro, sospeso dal servizio e senza stipendio o sostentamento. Una decisione presa dal Governo DRAGHI e poi dal Parlamento nei confronti del personale del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, insegnanti di ogni ordine e grado e sanitari. Ma non si esclude che l’obbligo possa essere esteso piu’ avanti a tutti i lavoratori e non solo. dipende dall’evolversi del coronavirus. Un obbligo che in molti chiedevano e alla fine e’ arrivato, anche se chi lo chiedeva non avrebbe mai creduto che arrivasse.



Segue articolo de ilsole24ore.com – Il prefetto Lamberto Giannini firma una circolare urgente a tutti i dirigenti e i questori. Multe da 600 a 1000 euro se si va in ufficio senza requisiti. Tempo ormai scaduto: dal 15 dicembre scatta l’obbligo di vaccinazione per militari, docenti e poliziotti. Chi non si adegua sarà sospeso subito dal servizio.

Il decreto legge sul super green pass approvato dal Consiglio dei ministri il 24 novembre è perentorio.

Così il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ha firmato ieri una circolare urgente per gli uffici del dipartimento Ps e tutti i questori sul territorio. Si vaccini chiunque non l’abbia fatto, è il senso del messaggio del prefetto Giannini.

La sospensione dal servizio in caso di inadempienza sarà dolorosa ma inevitabile e immediata. Si possono aggiungere perfino multe da 600 a mille euro.

Verifiche immediate dal 15 dicembre… L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



.