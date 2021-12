Roma, 14 dic 2021 – Con Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” l’obbligo vaccinale – già previsto per il personale militare esercente professioni sanitarie e di interesse sanitario – è stato esteso nei confronti di tutto il personale del comparto Difesa a partire dal prossimo 15 dicembre. LA DIRETTIVA LA TROVI QUI >>>

