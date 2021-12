I NO-VAX DA COVID ITALIANI SO GANZI, MA I NO-VAX ROMENI CI SUPERANO! Sequestrata per 9 ore una Giornalista RAI da una Senatrice e suo marito Romeni.

Roma, 14 dic 2021 – PAESE CHE VAI NO-VAX DA COVID CHE TROVI. L’orientamento che le persone hanno dei no-vax da covid sono diverse. Le persone li dividono in varie categorie: c’e’ chi ha paura del vaccino, chi lo contesta in nome della liberta’ di scelta (se farlo o non farlo), chi contesta le restrizioni, chi li plagia ma non ci crede, chi li plagia e ci crede, e altri che hanno veramente idee strampalate che vanno a volte anche oltre alle fake news.



MA VEDIAMO COSA E’ SUCCESSO IN ROMANIA ALLA GIORNALISTA RAI LUCIA GORACCI.



Dal giornale ilfattoquotidiano.it

Goracci stava intervistando nel suo studio legale Diana Iovanovici Șoșoacă, parlamentare di estrema destra celebre per le posizioni negazioniste rispetto al Covid, quando la politica inizia a mostrare un atteggiamento aggressivo, invitando i giornalisti ad andarsene. “Poi, l’incredibile – racconta Goracci in un servizio per il Tg1 – con un balzo, ci si para davanti e ci chiude dentro. Il marito mi ha preso a pugni e siamo stati perquisiti dalla polizia”.. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

