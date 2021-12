Il Gen. Figliuolo nuovo comandante del Comando operativo di vertice interforze

Roma, 15 dic 2021 – Il generale Francesco Figliuolo sarà il nuovo comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi). La nomina è stata ratificata all’unanimità dal Consiglio dei ministri, presieduto da Mario Draghi, su proposta del ministro confermato Lorenzo Guerini.

Oltre alla guida dell’ente che coordina e dirige tutte le operazioni militari delle Forze armate italiane, il generale Figliuolo resterà commissario straordinario all’emergenza Covid.

Dal 1° marzo 2021 è commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento all’emergenza da Covid-19, un incarico che ha svolto in concomitanza con la direzione, dal 2018, del Comando logistico dell’Esercito italiano.

Precedentemente è stato Capo ufficio generale dell'allora capo di Stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano. Tra il 2015 e il 2016 ha guidato il Reparto logistico dello Stato maggiore dell'Esercito. Ha guidato le Forze Nato in Kosovo (la Kfor) dal 2014 al 2015, comandato la brigata alpina Taurinense e il contingente italiano nella missione internazionale in Afghanistan Isaf.