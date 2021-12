L’obbligo vaccinale introdotto per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico sta facendo effetto. MOLTI HANNO SCELTO DI VACCINARSI ANZICHE’ OPTARE PER LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Roma, 18 dic 2021 – MILITARI VACCINATI: il 91% dei militari si e’ gia’ vaccinato (dati aggiornati al 14/12). Percentuale destinata a crescere in questi giorni.

Segue articolo da Ilsole24ore.com

Lo Stato Maggiore alla vigilia dall’entrata in vigore dell’obbligo fornisce i dati sulla copertura tra gli uomini di esercito, marina e aeronautica.

Effetto super green pass sul mondo militare.

Nelle ultime settimane si è impennata la quota di prime dosi di vaccino tra uomini e donne in divisa. Come confermano fonti dello Stato maggiore della Difesa, al comando dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, la quota del personale con le stellette vaccinato ha raggiunto quota 91% tra Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei carabinieri, quest’ultima già al 91,4%. Un crescendo incessante e notevole: un paio di mesi fa in alcune strutture c’era il 20% circa senza vaccino.

