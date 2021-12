Ferita nella rapina con 200 pallini, non sarà risarcita “Cassiera troppo aggressiva coi ladri”

Roma, 21 dic 2021- Se mai nella vita dovesse capitarvi di essere vittima di una rapina, fate attenzione a non essere “troppo aggressivi” col ladro, sia mai che si spaventi e non riesca a darsela a gambe col bottino.

Senza contare che rischiereste di finire come una signora che, oltre al danno di aver subito un furto di 400 euro e rimediato ferite permanenti per 200 pallini in corpo, non incasserà alcun tipo di risarcimento.

Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Lucca che nega alla donna, cassiera, la rifusione perché “è stata troppo aggressiva coi ladri”, scrivono i giudici. Ma c’è di più. La cassiera dovrà risarcire lo Stato di 5.800 euro per le spese legali.

