VACCINI – PAGAVANO 400 EURO PER EURO PER FINTE INOCULAZIONI, POLIZIOTTO COINVOLTO

Roma, 21 dic 2021 – La Digos di Palermo ha fermato tre persone per false vaccinazioni anti-Covid: per loro le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato. I fermati un leader locale del movimento No Vax, un’infermiera che lavora all’ospedale Civico che fingeva di inoculare i vaccini nell’hub della Fiera del Mediterraneo ed un’altra persona che chiedevano 400 euro per una falsa vaccinazione.

Gli agenti della Digos sono risaliti ai tre grazie a intercettazioni telefoniche ed ambientali e riprese video nel centro di vaccinazione, che hanno permesso di accertare che l’infermiera, oltre alle false vaccinazioni, avrebbe effettuato altre otto false inoculazioni, comprese quelle a un’altra infermiera e a un poliziotto della questura di Palermo.

L’infermiera, secondo quanto ricostruito grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, agiva sempre nello stesso modo: dopo avere svuotato il vaccino contenuto nella siringa in una garza in cotone, inseriva l’ago nel braccio del finto vaccinato senza iniettare alcunché e senza muovere lo stantuffo della siringa.

Gli agenti della Digos per giorni hanno intercettato la donna accertando contatti tra l’infermiera e chi si sottoponeva al finto vaccino. Le indagini hanno invece escluso il coinvolgimento dei medici che lavorano al centro vaccinale e dei funzionari responsabili. <<<FONTE>>>