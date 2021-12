S.I.A.M.O.-ESERCITO: RIPARTE LA CAMPAGNA TESSERAMENTI 2022

Roma, 21 dic 2021 – SIAMO una realtà consolidata: Il SIAMO Esercito poggia le sue fondamenta su basi solide, nel segno della pluralità e della condivisione di idee e progetti, garantendo assistenza e tutela a tutto il personale indifferentemente dalle idee politiche, religiose o di qualsiasi altra natura.

SIAMO una grande realtà sindacale: Ci piace ribadirlo, aderire al SIAMO significa aderire ad una realtà associativa, articolata e organizzata su tutto il territorio nazionale, che si prefigge l’obiettivo di far partecipare TUTTI alle politiche sindacali collaborando con i propri rappresentanti locali, regionali e nazionali, per poter essere protagonisti e non solo delle comparse. La nota sulla campagna TESSERAMENTI 2022 del S.I.A.M.O.-ESERCITO , continua qui >>>



.

.