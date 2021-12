MONDO NO-VAX / È morto Mauro da Mantova, il ‘No vax’ che interveniva spesso durante lo svolgimento in diretta del programma la Zanzara in onda su Radio24. Si era vantato in diretta di essere entrato in un supermercato quando era già positivo

Roma, 28 dic 2021 – AGI. E’ morto a 61 anni ‘Mauro da Mantova’, il carrozziere No vax che era diventato famoso per i suoi interventi alla trasmissione radiofonica La Zanzara, il programma di Radio 24 in cui negava l’esistenza del Covid.

Maurizio Buratti, questo il suo nome, si è spento all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana in terapia intensiva per le complicazioni del coronavirus. Nemmeno dopo l’aggravamento delle sue condizioni aveva fatto marcia indietro sulle sue convinzioni.

‘Mauro’ si era anche vantato di essere entrato in un supermercato quando era già positivo al virus, in una città, Mantova, in cui una persona quattro non ha ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino. L’ARTICOLO COMPELTO CONTINUA QUI >>>

.