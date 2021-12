VACCINAZIONE PERSONALE MILITARE / Erronei Inviti alla vaccinazione. A cura del SIULM

Roma, 28 dic 2021 – Questa e’ la lettera inviata alle SS.AA. da parte del Sindacato SIUL,. AL MINISTERO DELLA DIFESA. AL CAPO DI STATO MAGGIORE S.M.D.. Questa Organizzazione Sindacale SIULM, in data 20.12.2021, aveva richiesto a Codesto Ministero e Stato Maggiore della Difesa l’emanazione di più chiare e precise disposizioni riguardanti gli inviti alla vaccinazione da rivolgere ai militari, considerato che alcuni di essi, a vario titolo, erano assenti dal servizio.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in data 27.12.2021, con protocollo 0023276, ha reso noti i chiarimenti necessari per il proprio personale, confermando, in parte, quanto già sostenuto dal SIULM, cioè che i militari che si trovano nella condizione di congedo di maternità, aspettativa per infermità, NON siano destinatari di invito alla vaccinazione. Per il personale del comparto Difesa mancano ancora queste necessarie specifiche che saranno di sicuro supporto anche ai Comandanti di corpo.

Purtroppo, abbiamo certezza che molti militari appartenenti alle diverse FF.AA. siano stati destinatari di inviti alla vaccinazione pur essendo in una delle due casistiche prima menzionate, queste missive in alcuni casi hanno arrecato ulteriori disagi alle già precarie condizioni di salute dei riceventi.

Questa Organizzazione Sindacale ritiene utile richiamare, ancora una volta, il D.L. 172/2021: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati“, non comprendendo perché venga ancora fatto pervenire l’invito alla vaccinazione a coloro che sono fuori servizio per licenza, malattia, licenza straordinaria o altri tipi di assenze, ritenendo utile valutare la possibilità di far giungere l’invito alla vaccinazione il primo giorno di rientro in servizio.

Per quanto rappresentato, il SIULM chiede che si proceda prima possibile ad una ricognizione degli errati inviti alla vaccinazione già spediti, e tramite stesso mezzo si comunichi che tali precedenti avvisi devono essere considerati nulli.

SIULM.