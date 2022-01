ACCOLTE LE RICHIESTE DEL SIULM

Roma, 4 gen 2022 – Riceviamo dal SIULM e pubblichiamo. Con la circolare del 30/12/2021, in allegato, lo Stato Maggiore Difesa ha, in parte, accolto le richieste fatte dal SIULM, di cui si allegano i link:

Purtroppo resta ancora tanto da fare.

Siamo vicini a tutti i colleghi che stanno attraversando un periodo di difficoltà a causa dell’obbligo vaccinale, e con l’ausilio della nostra rete di avvocati, sempre nel rispetto del dettato costituzionale e delle norme, il SIULM sta predisponendo delle azioni a favore di coloro che si trovano in una di queste posizioni:

Chi non si è vaccinato;

Chi ha ricevuto la lettera di invito alla vaccinazione nonostante non fosse in servizio (malattia, congedo, aspettativa, licenza, ecc..)

Chi è stato contagiato dal Covid-19 ed ha acquisita l’immunità;

Chi non vuole sottoporsi alla 3^ dose booster;

Chi vuole sottoporsi a vaccinazione, ma solo dopo prescrizione medica.

Fra le azioni vi è anche una denuncia alla Commissione Europea.

Per chi è già iscritto e ha aderito anche al ricorso al Garante della privacy (per il quale siamo ancora in attesa di risposta), il servizio è gratuito, a tutti gli altri è chiesta l’iscrizione e una piccola somma per contribuire alle spese.

PER SAPERNE DI PIU’ ISCRIVITI AL GRUPPO TELEGRAM DEDICATO A TALE TEMATICA: https://t.me/+QbV62x_4a5g0OWE0

o scrivi a: info@sindacatomilitarisiulm.it

