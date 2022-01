Lazio – Visite gratuite per i minori che hanno avuto il COVID 19

Roma, 4 gen 2022 – Al Policlinico Umberto I di Roma (Vedi sito) è possibile prenotare una visita gratuita di controllo per i bambini e i minori, fino al compimento del diciottesimo anno di età, che hanno avuto l’infezione da SARS-CoV2 (Covid-19), contattando i numeri telefonici 06 49979363 – 06 49979375, oppure inviando un’email a: pediatriaumberto1.covid19@gmail.com

L’iniziativa che ha avuto l’approvazione della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Lazio, offre la possibilità di effettuare la visita pneumologica, saturimetria basale, spirometria basale, ecografia polmonare e sierologia anticorpi SARS-CoV2 e, secondo le esigenze cliniche del caso e l’età del piccolo paziente, potranno essere eseguiti anche il test di broncoreversibilità e il 6 minute-walking test.

‘L’iniziativa è nata dal malessere dimostrato da molte famiglie di bambini che hanno avuto l’infezione da SARS-CoV2, soprattutto per i problemi legati alle complicanze in particolare pneumologiche a distanza’, ha sottolineato Prof. Fabio Midulla, pneumologo e Responsabile della Pediatria d’Urgenza del Policlinico Umberto I – ‘e poiché l’infezione da SARS-CoV 2 potrebbe determinare anche problemi neuropsicologici, cardiaci e allergologici abbiamo deciso di condividere l’iniziativa con altri specialisti del Dipartimento Materno Infantile dell’Umberto I, con il Prof. Alberto Spalice per la parte neurologia, con il Prof. Bruno Marino per la parte cardiologia, con la Prof.ssa Anna Maria Zicari per l’allergologia e con il Prof. Mario Roggini per la radiologia.

La visita si effettua nell’Ambulatorio di Pneumologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma (SMUD04), Viale Regina Elena 324 – 00161 Roma, diretto dal prof. Fabio Midulla e che afferisce al Dipartimento Attività Integrata Materno Infantile e Scienze Urologiche – Policlinico di genere – Direttore: Prof. Ludovico Muzi.

GUARDA IL VIDEO>>>>>