APPROVATO L’EMENDAMENTO SULLA TUTELA LEGALE. VA IN PORTO UN’ALTRA STORICA BATTAGLIA DEL SAP

Roma, 2 gen 2022 – Manovra: Sap, ‘ok a tutela legale forze dell’ordine, battaglia vinta’. ”In Commissione Bilancio al Senato è stato approvato l’emendamento sulla tutela legale per fatti di servizio e questa è una battaglia che il Sap persegue da anni, poiché ad oggi gli operatori delle forze dell’Ordine sono costretti ad anticipare le spese legali per difendersi su fatti di servizio”.

Così in una nota il Sap. ”Basti semplicemente ricordare il noto fatto di quest’estate alla Stazione Termini, dove il collega intervenuto per fermare un cittadino che brandiva pericolosamente un’arma bianca, ha dovuto colpire con arma da fuoco alla gamba il soggetto. L’agente è stato costretto ad intervenire, ma nonostante si trovasse ad operare nel pieno delle sue funzioni, è stato indagato per atto dovuto. Obbligandolo pertanto a sostenere le spese per il procedimento legale.

Con questo emendamento vengono stanziate necessarie risorse perché siano stipulate due polizze a tutela degli operatori una per l’anticipo delle spese legali e uno per la tutela di eventuali responsabilità civili che dovessero emergere nel corso delle attività di servizio”.

“E’ importante – afferma il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni – che il Senato abbia accolto la proposta dell’emendamento presentato dal Governo è fortemente sostenuto dal sottosegretario On. Molteni, sempre vicino alle esigenze delle Forze dell’Ordine”.

