I RESIDENTI DI UN PICCOLO PAESE NO VAX FANNO ALZARE BANDIERA BIANCA AL GENERALE FIGLIUOLO

Roma, 4 gen 2022 – A fermare l’avanzata del generale Figliuolo, incaricato di guidare la lotta al Covid con ogni mezzo a disposizione, ci ha pensato un piccolissimo paesino di nome Elva, un comune nell’alta Val Maira in Piemonte.

Meno di 100 abitanti, 88 per la precisione, e uno dei tassi di vaccinazione più bassi d’Italia, tanto da spingere il commissario a mettere in campo l’ipotesi di un’unità mobile o di un piccolo hub da allestire per convincere i residenti a ricevere l’inoculazione. Alla fine, però, Figliuolo si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>