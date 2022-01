LAVORO. SICILIA, ITAMIL ESERCITO: SODDIFAZIONE RISERVA POSTI AGENTI FORESTALI “SPERIAMO MULE’ POSSA PARTECIPARE AL NOSTRO CONVEGNO”

Roma, 7 gen 2022. – AGENZIA DI STAMPA DIRE. “Esprimiamo viva soddisfazione per la riserva di posti del 30% per il personale in ferma breve e prefissata che ha prestato servizio nelle Forze Armate, per il Concorso di 46 Guardie Forestali, indetto dalla Regione Sicilia.

Tra i beneficiari ci saranno, quindi, anche i militari dell’Esercito. Ricordiamo che questo è uno degli obiettivi della piattaforma programmatica dal sindacato Itamil e che costituirà argomento di approfondimento in occasione del Convegno di Itamil organizzato a Palermo il 26 marzo 2022″. Così in una nota stampa

l’organizzazione sindacale militare.

“Ringraziamo Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di Diventerà Bellissima, che con questo provvedimento, ha dato attuazione ai colloqui avuti con il segretario generale Girolamo Foti e il Comitato Regionale Itamil Esercito- Sicilia.

In questi incontri, l’onorevole Arico’ – prosegue il comunicato- ha inoltre garantito il sostegno per il riconoscimento dei diritti sindacali dei militari, con particolar riferimento alla previdenza, alla tutela della Salute e alla lotta al precariato.

ITAMIL accoglie con piacere l’adesione a partecipare al nostro congresso, espressa dall’on. Arico’”.

Conclude ITAMIL Esercito: “Auspichiamo che questo esempio virtuoso sia seguito da altre realtà locali e regionali. Inoltre speriamo che il Sottosegretario alla Difesa Giacomo Mule’, delegato alla trattazione delle questioni correlate al sostegno del ricollocamento dei volontari delle Forze armate congedati

senza demerito, possa partecipare al nostro convegno.

Continua quindi l’impegno di ITAMIL per la lotta al precariato”.

