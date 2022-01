Roma, 13 gen 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 444 Allievi Ufficiali Accademie 2022 (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri).

POSTI A CONCORSO

a) Concorso per l’ammissione di 146 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano

b) Concorso per l’ammissione di 133 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale della Marina Militare

c) Concorso per l’ammissione di 105 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica

d) Concorso per l’ammissione di 60 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Alcuni dei posti a concorso sono riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando:

1) agli Allievi delle Scuole Militari;

2) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) per il solo Concorso Accademia Esercito, al personale in servizio nell’Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in Servizio permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

4) per il solo Concorso Accademia Carabinieri, ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.