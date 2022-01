Personale delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito Italiano sospesi dal servizio scenderanno in piazza a Milano per protestare contro l’obbligo del green pass. Presente anche Luc Montagnier, premio nobel per la medicina

Roma, 13 gen 2022 – COMUNICATO STAMPA – GIANLUIGI PARAGONE CON IL PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA LUC MONTAGNIER IN PIAZZA A MILANO, SABATO 15 GENNAIO, PER I DIRITTI E LE LIBERTA’.

Sabato 15 gennaio a Milano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza XXV Aprile, si svolgerà una manifestazione organizzata da Per l’Italia con Paragone-Italexit a favore dei diritti e delle libertà individuali e contro le politiche del governo e il supergreenpass.

Alla manifestazione parteciperanno anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito italiano sospesi dal servizio, che per la prima volta scenderanno in piazza per protestare contro l’obbligo del green pass nell’esercizio della loro professione, supportati dal sindacato della Polizia di Stato lo Scudo.<<<FONTE>>>

