Il Segretario Generale di ITAMIL Girolamo FOTI scrive al Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Giorgio Mule’

Roma, 15 gen 2022 – Egregio Sottosegretario, questo sindacato ITAMIL, ha avuto modo di esaminare le proposte di legge d’iniziativa parlamentare, volte a modificare il codice penale militare di pace, con la nuova definizione di reato militare e la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

Su questo importante tema, si concorda sulla necessita’ di una riforma della Giustizia Militare e la riorganizzazione dei Tribunali Militari, che renda tale settore dell’organizzazione della Difesa, più efficace e più efficiente.

Tuttavia, riteniamo che una riforma di tale portata che ha anche dei risvolti sullo stato giuridico del personale militare e sull’esercizio dei relativi diritti, debba prevedere anche un coinvolgimento delle rappresentanze di categoria e dei rappresentanti sindacali Militari già da tempo riconosciuti dal Ministro della Difesa.

Ciò seguendo il modello consolidato e seguito in occasione dell’iter approvativo della Legge sui Sindacati Militari. Riteniamo infatti che quando si propongono delle norme a tutela e garanzia nei riguardi dei Militari indagati, venga data la possibilità alle parti interessate di essere coinvolte attraverso la manifestazione del proprio pensiero in materia. Infatti, non è da sottacere che andare a legiferare sulla nuova definizione di reato militare, appare un tentativo volto a forzare quanto stabilito dall’articolo 103 comma 3 della Costituzione, che ben definisce le competenze dei Tribunali Militari.

Certi che un sano confronto e un coinvolgimento sul tema possa solamente giovare alla condivisione dei progetti da parte delle personale delle forze armate, rimaniamo in attesa di un riscontro alla presente. In rappresentanza dei 14 Comitati Regionali e delle 127 Sezioni e di tutti i nostri tesserati militari in tutta la penisola italiana.

Palermo, 14 gennaio 2022

Cordialita’

Il Segretario Generale Girolamo Foti

Per info www.itamil.org

.