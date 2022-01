BLOCCO STIPENDIALE PER I MILITARI NON VACCINATI: “UN PRECEDENTE PERICOLOSO”. Il punto di vista di ITAMIL

Roma, 17 gen 2022 – LAVORO. ITAMIL CHIEDE AI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI UN RIPENSAMENTO SULLA SOSPENSIONE DALL’IMPIEGO DEI MILITARI CHE NON HANNO ASSOLTO ALL’OBBLIGO DI VACCINO. Roma, 17 gen 2022 – LAVORO. ITAMIL CHIEDE AI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI UN RIPENSAMENTO SULLA SOSPENSIONE DALL’IMPIEGO DEI MILITARI CHE NON HANNO ASSOLTO ALL’OBBLIGO DI VACCINO.

ITAMIL in vista della conversione in Legge del Decreto Legge n. 172 del 26 Novembre 2021, già approvato al Senato, ha fornito ai gruppi parlamentari della Camera alcuni elementi di valutazione relativi all’applicazione della sospensione dal servizio del personale militare che ha deciso di non aderire all’obbligo vaccinale.